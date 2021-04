Tulak bulagta, 6 pa dinakma sa magdamagang buy-bust sa Bulacan

MANILA, Philippines – Kinalampag ni Ako Bicol Partylist Rep. Alfredo Garbin ang mga kasamahang kongresista na maging responsable sa mga sinasabi sa publiko. Kasunod ito ng lantarang pag-eendorso ng ilang mambabatas sa paggamit ng Ivermectin bilang gamot umano sa COVID-19. Apela ni Garbin, sa mga kongresista, sa gobyerno at sa mga katulad niyang abogado, na maging responsable sa bawat salitang bibitawan dahil nakikinig ang taumbayan sa mga sinasabi nila. Paalala ni Garbin sa mga kapwa lawmakers na iwasan ang pagbibigay sa mga Pilipino ng “false hope” o maling pagasa, kalituhan at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Aniya pa, batid naman na maganda ang hangarin ng mga nagsusulong ng Ivermectin ngunit mahalagang sumailalim muna ito sa tamang paraan ng pagsusuri upang matiyak na ito ay magiging solusyon at hindi mauuwi sa panibagong problema. Dagdag pa ng kongresista, pawang mga conspiracies, speculations at opinyon pa lamang ang nakapaloob sa paggamit ng Ivermectin laban sa COVID-19 kaya hayaan na muna ang mga eksperto na sumuri sa pagiging epektibo ng nasabing gamot.

Samantala, iginiit naman ni Iloilo Rep. Janette Garin na dapat ay nakahanda na ang mga essential medicines lalo na tuwing may pandemya o public health emergency.

Sinabi ng dating Health Secretary na marami siyang natatanggap na tawag at mensahe na naghahanap ng mga gamot na Remdesivir at Tocilizumab.

Ang mga essential medicines na nabanggit ay antiviral medication at mabisang panggamot laban sa COVID-19.

Iginiit ni Garin na hirap nang makahanap ng ganitong mga gamot kaya hindi na aniya nakapagtataka na mismong ang mga tao na ang gumagawa ng paraan para makahanap ng lunas sa kanilang mga sarili.

Aniya, kung maaga pa lang ay nakaprepositioned na ang mga essential medicines na makatutulong sa paglaban sa COVID-19 ay hindi sana problema ngayon ang gamot sa bansa.

Kasabay nito ay binalaan rin ng kongresista ang publiko sa paggamit ng Ivermectin bilang gamot sa COVID-19.

Paliwanag ng mambabatas na isa ring doktor, ang Ivermectin na isang anti-parasitic drug ay hindi dumaan sa mabusising pagaaral at clinical trial para gamitin sa tao.

Mababatid na ilang mga kongresista tulad ni 1PACMAN Party-list Rep. Eric Pineda at Anakalusugan Party-list Rep. Mike Defensor ang nagsusulong sa paggamit ng gamot at umaming uminom na rin ng Ivermectin matapos magpositibo noon sa COVID-19. Meliza Maluntag