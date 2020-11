US, UN, IOM tumutulong na sa Rolly victims

1 hour ago







Manila, Philippines – Namimigay na ng tulong ang pamahalaang United States, United Nations at International Organization for Migration sa mga sinalanta ng super bagyong Rolly. Sinabi ni US Embassy Chargé d’Affaires John Law na nagkakahalaga ng P9.7 milyong salapi at iba pang pangangailangan ng mga biktima ang tulong na ipamamahagi ng US Agency for International Development (USAID). Makikinabang umano rito ang 22,500 individwal na residente ng Albay at Catanduanes. Bukod sa salapi, mayroon din umanong pagkain at emergency shelter. Nagbigay-pugay na rin si Law sa pamahalaan sa pagsasagawa ng pagbabakwit ng milyong katao upang iligtas ang mga ito sa kapahamakan. Samantala, nagpadala naman ang United Nations World Food Programme ng 35 trak ng pagkain at iba pang emergency na pangangailangan. Kumilos din ang International Organization for Migration para magpamigay ng emergency shelter para sa tatlong libong pamilya, pagsasanay sa mga namamahala ng mga evacuation center at 500 piraso ng modular tent para sa bawat pamilya. Gagawin umano ito upang maging ligtas din ang mga pamilya sa hawaan sa coronavirus disease o COVID-19. Sa mga ulat, umabot sa 20 ang nasawi kay Rolly habang nasa mga evacuation center pa rin ang marami sa milyong sapilitan o boluntaryong lumikas. RNT