US VP Mike Pence negatibo sa COVID-19 – spox

Manila, Philippines-Mariing tinutulan ng National Historical Commission of the Philippines, sa pamamagitan ng isang mambabatas, ang panukalang pagbenta ng war reparation assets ng Pilipinas sa Japan. Sa pagdinig ng Kamara sa panukalang P4.506 trilyong national budget para sa 2021, sinabi ni appropriations committee vice-chairman, Albay 2nd district Rep. Joey Salceda, na tutol ang NHCP sa naturang bentahan. Sinabi ni Salceda na hindi pwedeng gawin ang naturang bentahan dahil deklarado ang mga ito bilang national cultural treasures. Kasabay nito, idinepensa ni Salceda ang ilang bahagi ng budget ng NHCP para sa susunod na taon. Sinabi naman ni Gabriela Party-List Rep. Arlene Brosas na tutol din siya sa pagbenta ng assets ng Pilipinas sa Japan at sinabing may symbolic value ang mga ito hindi lang sa mga beteranong Filipino kundi sa kasaysayan ng bansa. Aniya, inihain ni Cagayan de Oro City 2nd district Rep. Rufus Rodriguez ang House Resolution No. 1220 noong Setyembre 19 na naglalayong hadlangan ang pagbebenta ng dalawang ari-arian na matatagpuan sa Roppongi at Nampedai districts sa Tokyo, Japan at dalawa pa sa Kobe, Japan. RNT