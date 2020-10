Utos ni Digong na libreng Beep card paiiralin ng LTFRB

2 hours ago







Manila, Philippines – Sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipatutupad nila ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing libre ang Beep card ngunit hindi ang laman nito na para sa pasahe. Ginawa ni Duterte ang aksyon makaraang magreklamo ang mga mamamayan sa tila pera-pera na pag-iisyu ng Beep card na hawak ng dalawang malalaking kompanya para sa busway sa EDSA. Nagkakahalaga ng Beep card ng P80 at mayroong maintaining balance na P65 na kung nakaabot na ito sa huling halaga, hindi na makapapasok sa bus at makabibiyahe ang pasahero. Mayroon pang P5 na dagdag sa anomang pagpapa-load ng card na singil naman ng mga nagre-reload. Bahagi ang Beep card ng iba’t ibang cashless payment system o automatic fare collection system (AFCS) sa mga pampublikong sasakyan na iniutos ni Duterte na pairalin bilang isang epektibong hakbang laban sa coronavirus disease-19. Sa AFCS, maiiwasan ang kontak sa pagitan ng mga pasahero, konduktor at iba pang tao sa mga pampublikong sasakyan kaya makatutulong ito laban sa hawaan sa COVID-19. Sa kabila ng utos ng Pangulo, gusto ng mga may-ari ng Beep card na hanggang 125,000 lang ang gagawin nilang libre. Nagpapasalamat man, sinabi ni LTFRB chief Martin Delgra III na kakaunti lamang ito at hindi tugma sa kautusan ng Pangulo. Nauna rito, hindi pumayag ang mga may-ari ng Beep card na libre ito sa katwirang mas mahal pa nga umano ang halaga mismo ng card kaysa P80. RNT