Velasco pinuri sa pagtatanggol sa Makabayan bloc sa red-tagging

ILOILO CITY – Gumawa ang lalawigang pamahalaan ng Guimaras at Department of Environment and Natural Resources Office (DENR-6)-Environmental Management Bureau (EMB-6) ng kasunduan na pangkontrol sa polusyon sa lalawigan mula sa mga sasakyan. Mismong sina Guimara Governor Samuel Gumarin at DENR-EMB 6 Regional Director Ramar Niel Pascua ang pumirma sa memorandum of agreement at itinaon ito sa National Clean Air Month. Sinabi ni Gumarin na dumarami ang mga sasakyan, kasama ang mga motorsiklo, sa maliit niyang lalawigan kaya naman ngayon pa lang ay gumawa na sila ng paraan para makontrol ang polusyon sa hangin sa pamamagitan ng pag-iisyu nito ng isang executive order para itayo ang anti-smoke belching unit o ASBU. Sasakupin ng ASBU ang limang bayan ng lalawigan para ipatupad na rin umano ang Philippine Clean Air Act. Para matupad ang mga programang kontro-polusyon, pahihiramin naman ng DENR-EMB 6 ang lalawigan ng mga makina para rito at tutulong na rin maging sa mga teknikal na pangangailangan ng una. RNT