VP Leni, bulag at bingi sa ginagawa ng pamahalaan vs. COVID-19

Sa ulat, ang may mga kumpletong dokumento bago mag-August 31, 2020 ay makaaalis na ng bansa.

Batay kay Bello, bago makaalis ay kailangan ng verified contract of employment, visa, overseas employment certificate, at pre-departure orientation seminar certificate.

“Paano ka naman magtatrabaho, sa halip na ikaw ang magsuweldo, ikaw pa ang nagbabayad in the guise of training fee?” RNT/FGDC