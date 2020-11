VP Robredo bibisita sa Bicol

43 mins ago







Manila, Philippines – Bibisita si Vice President Leni Robredo sa mga nasalanta ng Super Typhoon Rolly ngayong Lunes, November 2.

“As Vice President Leni arrives in Bicol on Monday to start her visit to various areas the OVP staff and members of the Vice President Security Detachment [will] repack more relief items that will be sent to affected areas in the region,” saad sa kalatas ng Office of the Vice President (OVP).

Kaisa naman nila sa pag-aayos ng relief ang Ateneo de Manila University, Simbahang Lingkod Bayan, Tanging Yaman Foundation, Inc., RAF International Forwarding Phils., Inc., at iba.

Sa ulat, bibisita rin si President Rodrigo Duterte sa mga lugar na nasalanta lalo pa sa Albay. RNT/FGDC