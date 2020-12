Yap, namigay ng 2,000 tablets sa mga mag-aaral sa Benguet

2 hours ago







Manila, Philippines – Matapos marinig ang Christmas wish ng ilang high school students sa Benguet, higit 2,000 tablets ang ipinadala ni ACT-CIS at Benguet Caretaker Cong. Eric Yap sa lugar. Ayon kay Cong. Yap, “Kailangan daw ng mga mag-aaral ng gadgets para sa mga research at iba pang project na kasama sa kanilang curriculum”. Ipinadaan ni Yap ang pamamahagi ng mga nasabing tablets sa mga mayor ng lalawigan. “Alam ko pong karamihan sa mga taga-Benguet ay mga magsasaka kaya medyo hirap nilang maibili ang mga anak nila ng gamit,” ani Yap. Nangako naman ang mambabatas na isusunod niya sa darating na taon ang pagpapalakas ng internet connections sa lugar sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa telecommunication companies. “Kailangan ding sumabay ng mga kababayan natin sa easy accessibility ng internet dahil halos lahat ng transaksyon ay ginagawa na sa pamamagitan ng internet,” dagdag pa ni Yap. RNT